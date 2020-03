Stiri pe aceeasi tema

- Serie A e, deocamdata, suspendata, iar partidele din Franta si Germania, spre exemplu, se disputa in fata unor tribune goale. Si Liga I a recurs la aceasta masura, insa, in ultimele ore, s-a tot vorbit despre suspendarea campionatului.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, spune ca ar exista o suspiciune de coronavirus la o angajata de la OSIM, care ar fi revenit recent de la Roma, dar nu stie mai multe detalii despre acest caz."In cadrul Ministerului Economiei nu exista nicio suspiciune de coronavirus. Din cate am inteles ar…

- Liderul ProRomania, Victor Ponta, a declarat in direct la Realitatea TV ca daca PNL va vota cu bilele ascunse la investirea Guvernului Cițu, in mod cert se va ajunge la anticipate. Ponta a declarat ca votul cu bilele ascunse va arata clar ca PNL a recurs la un artificiu pentru a pacali Curtea Constituționala.…

- Elevii au fost scoși din camin fara sa știe nici ei de ce sunt nevoiți sa se mute, in graba și fara sa fi fost anunțați din timp.„Este incredibil ce se intampla. Pe noi nu ne-a anunțat nimeni, avem copii la gradinița, au inchis școala, nu ne lasa sa intram. Nimeni nu vine sa ne spuna ce se va intampla…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca „pentru PNL si PSD visul ar fi ca alianta USR PLUS sa devina irelevanta din punct de vedere electoral” si spune ca a constatat ca „cele mai importante obiective” pe care cei de la USR le-au agreat cu liberalii „nu se intampla”. Barna spune ca alegerea primarilor…

- Doi moldoveni, stabiliti cu traiul in China, au povestit in direct la "Vorbeste Moldova" de la PRIME ce se intampla in tara afectata de coronavirus si cat este de periculos. David Lutsk este un vlogger, care locuiesste in Beijing.

- A trecut aproape o luna de cand jurnalista Cristina Topescu s-a stins din viata. Drept urmare, asa cum se face de fiecare data, mama ei, Rodica Topescu, a hotarat ce va face cu lucrurile fiicei!

- La Spitalul Municipal Campia Turzii, echipamentele de laborator ruginite sunt folosite zilnic, dar sunt ascunse la controale. Asistenta Steliana Husar a fost cea care a facut totul public. Despre situația respectiva a vorbit primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Nicolae Lojigan, la emisiunea Adriana…