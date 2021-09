Țara care a vaccinat aproape 90% din populație O țara a reușit sa vaccineze 90% din populație. Acest stat a inceput imunizarea copiilor de peste șase ani. In timp ce lumea se confrunta cu valul 4 al pandemiei, alimentat de varianta Delta, Chile inregistreaza cel mai mic numar de cazuri de COVID-19 din martie 2020. Țara a imunizat 87% din populația eligibila, iar de saptamana aceasta sunt vaccinați și copiii cu varste intre 6 și 11 ani, relataza CNN. De cand a inceput imunizarea populației impotriva COVID-19, in februarie, Chile a fost laudat la nivel internațional pentru campania de vaccinare de succes. Potrivit ultimelor rapoarte ale Ministerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

