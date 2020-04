Țara care a ştiut să lupte cu coronavirusul dă primul șut spre poartă Cu cinci zile inainte de inceperea inițiala, 29 februarie, Liga cu 12 echipe a fost amanata, dar Coreea de Sud este acum printre primele țari care a tinut virusul sub control si isi permite sa redeschida sezonul. In conformitate cu liniile directoare ale distanțarii sociale impuse de guvernul coreean, meciurile din sezonul de inceput vor fi jucate fara fani. Echipele vor juca 27 de meciuri, in scadere de la 38. Fotbaliștii n-au voie sa scuipe, sa-si dea mana și nici sa vorbeasca intre ei. De asemenea, antrenorii vor fi obligați sa poarte maști pe toata durata partidei. Avantaje economice: Federația… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

