Țara care a raportat cele mai multe infectări cu COVID-19 India a inregistrat marți peste 161.000 de infectii cu COVID-19, fiind cel mai mare numar zilnic din lume. In total sunt 13,69 milioane de cazuri, arata datele Ministerului Sanatatii. Cele 161.736 de noi infectii cu coronavirus din India reprezinta cel mai mare numar de infectii din lume, scrie Reuters. India a atins din nou cel mai mare numar zilnic din lume. In total sunt 13,69 milioane de cazuri, arata datele Ministerului Sanatatii. Peste 170.000 de decese din cauza COVID-19 Decesele au crescut cu 879 la 171.058. Cifrele sunt cu atat mai ingrijoratoare cu cat, de obicei, in ziua de marți numarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

