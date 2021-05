Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate aproape 150 de milioane de cazuri de coronavirus in lume, potrivit datelor de la Universitatea Johns Hopkins. Asta inseamna ca una din 50 de persoane a avut COVID-19. India a inregistrat joi alte 3.645 de decese asociate COVID-19, un nou record pentru țara asiatica, cu o creștere…

- India a inregistrat un nou record al infectarilor zilnice cu noul coronavirus, dupa ce a raportat peste 379.000 de cazuri confirmate in ultimele 24 de ore, potrivit statisticilor publicate joi de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, relateaza DPA. Totodata, 3.645 de persoane au murit din…

- India a inregistrat marți peste 161.000 de infectii cu COVID-19, fiind cel mai mare numar zilnic din lume. In total sunt 13,69 milioane de cazuri, arata datele Ministerului Sanatatii. Cele 161.736 de noi infectii cu coronavirus din India reprezinta cel mai mare numar de infectii din lume, scrie Reuters.…

- India a raportat marți peste 161.000 de infecții cu coronavirus, atingand din nou cel mai mare numar zilnic din lume. In total sunt 13,69 milioane de cazuri, au aratat datele Ministerului Sanatații, conform Mediafax. Cele 161.736 de noi infecții cu coronavirus din India reprezinta cel mai…

- Italia a raportat joi 487 de decese legate de coronavirus fata de 627 cu o zi inainte, a anuntat Ministerul Sanatatii, in timp ce numarul de infectii a crescut la 17.221 de la 13.708 in ziua precedenta, relateaza Reuters. Italia a inregistrat 112.861 de decese legate de COVID-19 de la izbucnirea…

- Prelungirea discutiilor ar putea complica si mai mult planurile de vaccinare ale UE, intrucat blocul planuise sa semneze un acord la inceputul acestui an pentru cel putin 100 de milioane de doze de vaccin Novavax, cu optiunea pentru alte 100 de milioane. Oficialul UE a declarat ca Novavax a amanat semnarea…

- Ministerul sanatații din India a anunțat miercuri ca in aceasta țara a fost depistata o noua tulpina de coronavirus, in afara multor alte variante de urmarit (VOC) ce au fost descoperite in strainatate, transmite Reuters. ”Deși VOC și o noua varianta cu dubla mutație au fost depistate in India, acestea…

- Peste 2,64 de milioane de persoane au murit infectate cu coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019 și pana in prezent. Conform unui bilant stabilit de AFP, cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA, unde bilanțul arata 534.275 de victime asociate Covid-19. Brazilia este pe locul doi,…