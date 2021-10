Stiri pe aceeasi tema

- Tonga a raportat prima infectie cu noul coronavirus la aproape doi ani de la debutul pandemiei. Infectia cu COVID-19 a fost confirmata la o persoana vaccinata cu schema completa care se intorsese din Noua Zeelanda, informeaza BBC.

- Tonga, o țara insulara din Oceanul Pacific, a confirmat primul caz de infectare cu COVID, la aproape doi ani de la izbucnirea pandemiei, dupa ce un pasager venit din Noua Zeelanda a fost testat pozitiv, dupa aterizare. Acum, autoritațile se gandesc sa inchida din nou insula și sa chiar sa impuna un…

- In aceste momente, Romania traverseaza o perioada foarte dificila, asta dupa ce zilnic sunt inregistrate peste 16.000 de cazuri infectate cu Covid-19. Tot mai mult spitale au paturile de la secțiile ATI ocupate, astfel ca sute de oameni in stare critica nu pot fi tratați. Dupa ce Ungaria și-a aratat…

- In lume, mai exista doar trei țari unde niciun cetațean nu a fost imunizat impotriva Covid-19: Burundi, Eritrea și Coreea de Nord, scrie Africa News . In acest moment, doua dintre țarile Africii nu au primit inca nicio doza de vaccin: Eritrea și Burundi. Cea din urma are promisiuni ca in cateva saptamani…

- „In contextul creșterii accelerate a ratei de infectare la nivel național cu virusul SARS-COV-2, pentru protejare sanatații dumneavoastra și a celor din jur, informați-va din surse oficiale și respectați masurile igienico-sanitare și de distanțare fizica. Alegeți sa va vaccinați acum impotriva COVID-19!”,…

- Salariile de funcție a personalului administrativ-gospodaresc din instituțiile medico-sanitare publice vor fi majorate cu 57%, de la 1 noiemebrie. La fel, Guvernul iși propune acoperirea cheltuielilor pentru serviciile spitalicești acordate pacienților in cazul Covid-19, inclusiv acordarea suplimentului…

- Țara care elimina complet restricțiile impotriva COVID. „Este timpul sa ne intoarcem la o viața normala” Norvegia va redeschide societatea sambata, a anunțat guvernul de la Oslo, punand capat restricțiilor care au limitat interacțiunile sociale și au impiedicat multe companii sa-și desfașoare activitatea.…

- Astazi, 10 august 2021, in județul Alba a fost raportat un nou caz de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.426 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost declarate…