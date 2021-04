Țara care a produs primul vaccin anti-Covid pentru animale Rusia a produs primul lot de vaccin anti-COVID19 din lume pentru animale, a anuntat vineri Autoritatea Federala Sanitar-Veterinara din Rusia, potrivit Reuters. Lotul consta in 17.000 de doze, iar primul lot va fi furnizat mai multor regiuni din Rusia, a precizat Rosselkhoznadzor intr-un comunicat. Rusia a inregistrat in martie Carnivac-Cov dupa ce testele au aratat ca a generat anticorpi impotriva COVID-19 la caini, pisici, vulpi si nurci. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat ingrijorarea cu privire la riscul transmiterii virusului intre oameni si animale. Autoritatea Federala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

