Țara care a legalizat eutanasierea și sinuciderea asistată Un subiect indelung dezbatut in ultimele decenii: eutanasierea oamenilor. Subiectul implica atat probleme de natura etica si religioasa, cat si probleme care vizeaza indatoririle profesiei de medic si respectarea drepturilor omulului. Termenul „euthanasia” vine din limba greaca si inseamna “moarte buna”. Reprezinta un act constient, care duce la o moarte subita si nedureroasa a unei persoane bolnave terminal, cu intentia de a-i sfarsi suferinta. Parlamentarii spanioli au legalizat saptamana trecuta eutanasierea și sinuciderea asistata in cazul persoanelor cu boli grave și incurabile care doresc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

