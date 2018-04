Țara care a introdus pedeapsa cu moartea pentru violatorii de copii Autoritatile indiene au aprobat sambata pedeapsa cu moartea pentru cei gasiti vinovati de violarea fetelor cu varste sub 12 ani, scrie Reuters. Intr-o intalnire de urgenta convocata de prim-ministrul Narendra Modi, cabinetul a votat ordonanta de amendare a legii penale care include si pedepse mai drastice pentru cei condamnati de violarea fetelor cu varste sub 16 ani. Violenta sexuala fata de femei este una dintre cele mai mari probleme politice cu care se confrunta India, unde au loc deseori proteste legate de astfel de cazuri, scrie News.ro. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

