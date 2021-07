Stiri pe aceeasi tema

- Franța a intrat in cel de-al patrulea val al pandemiei de coronavirus, a anunțat purtatorul de cuvint al Guvernului. Vaccinarea este singura cale de iesire din criza sanitata, sustin oficialii de la Paris. Executivul francez va impune restrictii privind permisele de sanatate incepind de miercuri, nerespectarea…

- Franta a anunțat ca țara a intrat in al patrulea val al pandemiei de Covid. Franța a intrat in cel de-al patrulea val al pandemiei de coronavirus, care are un impact mai puternic si mai rapid din cauza variantei Delta a virusului, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului. Vaccinarea este singura…

- Dupa cum relateaza relateaza Reuters, guvernul francez continua cu noul sau plan de combatere a noilor infectii cu COVID-19 si diminueaza presiunea care ar putea afecta din nou spitalele cu unele modificari precum amenzi reduse, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal. „Am…

- Franta a intrat in cel de-al patrulea val al pandemiei de coronavirus, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului. Vaccinarea este singura cale de iesire din criza sanitata, sustin oficialii de la Paris. Executivul francez va impune restrictii privind permisele de sanatate incepand de miercuri, nerespectarea…

- Guvernul francez continua cu noul sau plan de combatere a noilor infectii cu COVID-19 si diminueaza presiunea care ar putea afecta din nou spitalele cu unele modificari precum amenzi reduse, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, potrivit Reuters. ”Am intrat in al patrulea val…

- Guvernul francez continua cu noul sau plan de combatere a noilor infectii cu COVID-19 si diminueaza presiunea care ar putea afecta din nou spitalele cu unele modificari precum amenzi reduse, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, potrivit Agerpres, care preia Reuters. „Am intrat…

- Guvernul francez continua cu noul sau plan de combatere a noilor infectii cu COVID-19 si diminueaza presiunea care ar putea afecta din nou spitalele cu unele modificari precum amenzi reduse, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, relateaza Reuters. ''Am intrat in al patrulea…

- Un anunț in acest sens a facut chiar președintele francez, Emmanuel Macron, printr-o serie de mesaje postate de președinte pe contul sau oficial de Twitter.Mai mult decat atat, Macron a precizat ca adolescenții care fac parte și din categoriile vulnerabile se pot imuniza impotriva noului coronavirus…