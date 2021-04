Țara care a înregistrat cele mai puține cazuri de Covid-19 Israelul a inregistrat in ultimele 24 de ore numai 38 de noi cazuri de COVID-19, cel mai redus numar din ultimul an, relateaza agentia EFE. Cele 38 de cazuri au fost confirmate in urma efectuarii a 8.752 de teste. Țara se aproprie de imunitatea colectiva si continua relaxarea restrictiilor anti-coronavirus. Din populatia sa de circa noua milioane, peste cinci milioane de persoane au fost vaccinate cu ambele doze de vaccin anti-COVID-19. De o saptamana israelienii nu mai sunt obligati sa poarte masca in spatiile deschise. Israelul mai are in prezent putin peste 1.800 de cazuri de COVID-19 active… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

