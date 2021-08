Stiri pe aceeasi tema

- Israelul extinde vaccinare in fata amenintarii provocate de tulpina DELTA. Toate persoanele cu varsta de peste 50 de ani vor putea face doza a treia, anunța Mediafax. Israelul a fost unul dintre liderii mondiali in campania de vaccinare a populatiei sale la inceputul acestui an. Dar, in ultimele…

- Germania vrea sa propuna, in septembrie, administrarea unei a treia doze de vaccin impotriva covid-19 persoanelor in varsta si vulnerabile, potrivit unui proiect al Ministerului Sanatatii, relateaza AFP. Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, si ministrii Santatii din 16 landuri germane urmeaza…

- Numarul de noi infectari cu COVID-19 raportate in decurs de 24 de ore in Israel a depasit pentru prima data pragul de 1.000 de cazuri in ultimele patru luni, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii israelian, relateaza dpa. Ministerul a precizat ca 1.118 de noi cazuri au fost inregistrate in decurs de…

- Prim-ministrul Viktor Orban vineri ca Ungaria le va oferi cetatenilor sai optiunea de a se imuniza cu a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 incepand de la 1 august. Totodata, acesta a transmis ca vaccinarea va deveni pentru toate cadrele medicale, potrivit Reuters, citata de Agerpres . Masurile…