Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul a inceput miercuri sa vaccineze gratuit impotriva COVID-19 persoane fara adapost din Roma, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Circa 25 de persoane fara adapost au primit prima doza de vaccin si mai multe grupuri vor fi vaccinate in zilele urmatoare, precizeaza un comunicat. Vaccinarile…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, spune ca peste 340.000 de persoane s-au inscris pentru a fi vacciante. Mai mult de 340.000 de romani s-au inscris in etapa a doua a campaniei. Programarile au fost facute din 15 ianuarie pana in prezent. „La acest moment, din data…

- Un numar de 273 de angajați ai Autoritații Electorale Permanente (AEP) vor sa se vaccineze impotriva coronavirusului. Acest numar inseamna 70% din totalul de salariați. „In contextul demararii campaniei de vaccinare pe teritoriul Romaniei, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca 273 de…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate puțin peste 13.000 de cadre medicale. Cifrele sunt puțin in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au vaccinat aproape 14.000 de persoane.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu serul Pfizer/BioNTech a ajuns, joi, la 167.612, dupa ce, in ultimele…

- Papa Francisc a facut apel catre toata lumea sa se vaccineze impotriva coronavirusului, pentru prima oara de la debutul pandemiei. Suveranul Pontif a transmis ca intreaga omenire ar trebui sa primeasca serul. Papa Francisc a confirmat ca se va vaccina saptamana aceasta, cand Vaticanul incepe programul…

- Biserica Ortodoxa Romana se va implica in campania de vaccinare anti-coronavirus prin difuzarea de materiale informative in eparhii. „Materialele informative” constau intr-o broșura cu titlul „Vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania. Gratuita. Voluntara. Sigura”. Intr-o postare publicata pe Facebook,…

- Numarul persoanelor vaccinate anti-COVID-19 a trecut de 100.000, 9.595 de persoane fiins vaccinate in ultimele 24 de ore, anunta sambata Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) care precizeaza ca au fost inregistrate 39 de reactii adverse „comune…

- In contextul in care mulți sunt reticenți in fața vaccinarii anti-COVID, iar companiile aeriene vorbesc deja despre necesitatea unei dovezi de vaccinare pentru a urca la bord, s-a pus intrebarea daca angajatorul ar putea condiționa angajatul sa se vaccineze. „Vaccinul anti-COVID nu va fi obligatoriu,…