Ţara care a eliminat facturile la APĂ, GAZE şi CURENT Republica Sovietica Socialista Turkmena a fost o republica constituenta a Uniunii Sovietice pana in 1991, cand si-a proclamat independenta sub numele de Turkmenistan. Sistemul politic a fost acela al unui singur partid, condus de presedintele. Saparmurat Niyazov s-a autointitulat presedinte pe viata, iar in 1991 a decis ca apa, electricitatea si gazul sa fie gratis pentru locuitorii tarii timp de 10 ani. La expirarea termenului acesta a decis prelungirea decretului pana in 2020. Saparmurat Niyazov a decedat la 21 decembrie 2006. Actualul presedinte al Turkmenistanului este Gurbanguli Berdimuhamedov,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

