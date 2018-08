Stiri pe aceeasi tema

- Rubla ruseasca s-a prabușit la minimul ultimilor doi ani, dupa sancțiunile impuse de SUA. O noua masura pregatita la Washington, care vizeaza bancile rusești, a stârnit furie la Moscova.

- Rusia ar considera un razboi economic daca Statele Unite ar impune noi sanctiuni asupra operatiunilor bancare sau a unei anumite monede, a declarat vineri premierul rus Dmitri Medvedev, anunta agentia de stiri TASS, potrivit Reuters.

- Trezoreria Statelor Unite a anuntat marti amanarea de la 5 august la 23 octombrie a termenului-limita de retragere din companiile rusesti EN+, GAZ si Rusal, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Trezoreria americana a impus in aprilie sanctiuni impotriva miliardarului rus Oleg Deripaska…

- Imagini filmate din satelit, analizate de Institutul american 38 North, indica faptul ca regimul nord-coreean a inceput sa destructureze un complex pentru lansarea de sateliti si dezvoltarea de propulsoare pentru rachete balistice si vehicule de lansare spatiala, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- In perioada 26-29 iunie 2018, in judetul Galati se desfasoara un exercitiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, exercitiu aprobat in anul 2017 prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

- Razboi in justiție, obiectul disputei fiind dosarul președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Dosarul penal al lui Iohannis a fost trimis inapoi la ICCJ de catre Parchetul Curții de Apel Aba Iulia, existand și un comunicat dur prin care se anunța acest lucru.

- Un personaj important al Guvernului a fost eliberat din funcție, la cerere, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Este vorba despre Iulian Cliseru vicepresedinte al Autoritatii care gestioneaza exploatarile de gaze și petrol de la Marea Neagra. El este soțul Speranței Cliseru, mana dreapta…

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi, 02 iunie 2018, la conducta de alimentare cu apa cu diametrul de 200 mm, de pe strada Nicolae Iorga, din municipiul Constanta, s a impus restrictionarea traficului auto pe o banda de circulatie pe tronsonul delimitat de strazile Chiliei si bd. Mamaia, in…