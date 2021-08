Țara care a depăşit pragul de 1 milion de îmbolnăviri cu Covid-19 Totalul cazurilor de Covid-19 confirmate in Israel de la debutul pandemiei a depasit pragul de 1 milion. Autoritatile israeliene au transmis marti dimineata ca mai mult de 1 milion de oameni au fost confirmati cu Covid-19 de la inceputul anului 2020, informeaza timesofisrael.com. Luni au fost inregistrate 9.831 de cazuri, aproape de un record al tarii. Rata cazurilor pozitive intre toti cei testati luni (141.472) este de 6,63%, un varf inregistrat ultima data in luna februarie. In timpul valului trei, la jumatatea lunii ianuarie, peste 10.000 de cazuri au fost raportate intr-o zi, iar acel numar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

