Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din domeniul sanitar sud-coreean au declarat luni pentru prima data ca se afla in mijlocul unui "al doilea val" de noi infecții cu coronavirus, intrucat numarul cazurilor noi este din nou de doua cifre.Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din Coreea (KCDC) anuntasera…

- Autoritatile statului Nicaragua sunt acuzate ca ascund bilantul real al epidemiei de coronavirus. Oficial, au fost declarate 25 de imbolnaviri de COVID-19 si 7 decese. Organizatiile independente vorbesc despre inmormantari pe ascuns si transporturi de pacienti in miez de noapte, scrie Mediafax, citand…

- Autoritațile au anunțat, astazi, noi decese cauzate de infecție cu coronavirus. La nivel național, bilanțul negru a ajuns la 1124 de victime. The post Noi decese cauzate de infecție cu coronavirus, in Romania. Bilanțul oficial a urcat la 1124 de victime appeared first on Renasterea banateana .

- Ieri, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța ca Romania nu va redeschide școlile, decizia fiind luata in urma unei analize a deciziilor altor țari din UE. Iohannis spunea ca in Franța au fost deschise școli, iar elevii s-au infectat. Autoritațile insa il contrazic.„Am dorit sa știm…

- In urma cu mai bine de o saptamana, autoritațile confirmau oficial mai multe cazuri de infecții cu COVID-19 printre pacienții Centrului de Dializa privat «Fresenius» din Slobozia. In prezent, primarii comunelor Munteni Buau și Gheorghe Goja confirma ca «pacienții Centrului de Dializa nu au fost izolați…

- Autoritațile au actualizat, cu puțin timp in urma, bilanțul deceselor cauzate de infecție cu COVID-19. Potrivit ultimei raportari, numarul deceselor, la nivel național, a ajuns la 156. Alte 5 victime au fost confirmate astazi.Este vorba de trei barbați și doua femei, cu varste intre 66 și 72 de ani.Prima…

- Autoritatile iraniene au anuntat sambata 139 de noi decese din cauza noului coronavirus, ceea ce inseamna un bilant oficial de 2.517 de morti in Iran, una dintre tarile cele mai afectate de pandemie, scrie AFP potrivit news.ro.Autoritatile sanitare au recenzat 3.076 de noi cazuri de contaminare…

- Bilantul pandemiei noului coronavirus a crescut vineri in Elvetia la 197 de morti si 12.161 de contaminari, de la 161 de morti si 10.714 de contaminari joi, a anuntat Oficiul Federal al Sanatatii Publice, relateaza Reuters.Intr-un efort de a opri raspandirea bolii, Consiliul Federal (guvernul)…