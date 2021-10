Țara care a administrat un miliard de doze de vaccin împotriva Covid-19 De la debutul campaniei de vaccinare anti-coronavirus și pana in prezent, India a administrat 1 miliard de doze de ser anti-Covid. Potrivit Guvernului citat de AFP, aproximativ trei sferturi dintre adultii din India, o tara cu 1,3 miliarde de locuitori, au fost vaccinati cu o doza de vaccin anti-Covid, iar aproximativ 30% dintre indeni au fost vaccinati complet. India a inregistrat in aprilie un varf important – 400.000 de imbolnaviri si 4.000 de morti din cauza Covid-19 pe zi -, numeroase spitale erau incapabile sa faca fata valului, iar crematoriile au fost depasite. Numarul cazurilor de Covid-19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

