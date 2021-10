Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii romanii aflați in vacanța in Egipt au fost contrariați sa-l vada pe șeful statului cum pozeaza la Piramide relaxat și fericit alaturi de soția sa, ca și cand situația din țara nu ar fi una ingrijoratoare.Sursa: gazetaph.ro Ba mai mult, turiștii au fost dați la o parte de pe platoul de la Piramide,…

- Președintele Klaus Iohannis si Carmen Iohannis au fost fotografiati de turistii romani din Egip, in timp ce vizitau piramidele din Cairo, informeaza publicatia locala Gazeta de Prahova . „Un convoi de cel puțin 20 de mașini oficiale a descins azi la Piramide, la Cairo, impresionandu-i pe turiștii aflați…

- Un convoi de cel puțin 20 de mașini oficiale a descins azi la Piramide, la Cairo, impresionandu-i pe turiștii aflați in vizita la unul dintre cele mai faimoase obiective din lume. Mai ales pe romanii care l-au vazut coborand din una dintre limuzine chiar pe președintele Klaus Iohannis și perechea sa,…

- Cristian Tudor Popescu a spus, la Digi24, dupa respingerea in Parlament a guvernului Cioloș 2, ca timpul pierdut de politicieni pana acum a insemnat moartea mii de oameni in Romania, din cauza Covid-19. Gazetarul spune ca Cioloș „nu și-a depus mandatul pentru ca avea sa-și faca și el numarul de morți”…

- 1,3% din totalul persoanelor infectate in Romania au fost vaccinate anti-COVID cu o doza sau cu ambele doze, potrivit statisticii realizate de Institutul Național de Sanatate Publica. Potrivit directorului INSP, Adriana Pistol, in Romania au fist raportate peste 28.000 de persoane infectate…

- Date oficiale: 13.854 cazuri COVID și 357 decese in Romania in 24 de ore. 1.561 pacienți la ATI. Situația din 8 octombrie Au fost inregistrate 13.854 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 8 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, cu o zi in…

- Nicolae Georgescu, deputat PSD de Argeș: „De la #rezist, cu PNL și USR la guvernare, romanii au ajuns la #numairezist! Dupa doar 1 an, 11 luni și 2 zile, ca atat timp a trecut de la bucuria celor care au inlaturat PSD de la guvernare, romanii care, in mod conștient sau manipulați de mass-media, erau…

- Au fost inregistrate 699 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 30 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, duminica erau raportate 868 cazuri noi. Au fost inregistrate 11 decese noi (19, cu o zi in urma), iar 280 de pacienți sunt internați la ATI…