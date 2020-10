Tara arde si baba se piaptana! Elevii nu au tablete, pacientii sunt tinuti in frig, dar Primaria Ploiesti a inceput sa monteze luminitele de sarbatori. Poate mai castiga capital pentru alegeri...

Stiri pe aceeasi tema

- Ploiestiul incepe pregatirile pentru sarbatori. Operatorul sistemului de iluminat public a inceput montarea instalatiilor ornamentale. Urmeaza sa apara si un protocol cu Regia de Servicii Publice si Primaria, care sa stabileasca mai clar ce motive vor fi folosite in restul orasului si ce zone vor fi…

- Social-democratii au acuzat PNL ca se ghideaza numai dupa interesele electorale. De exemplu, scolile sunt periculoarse, atunci cand este vorba de educarea elevilor, insa sunt sigure ca sectii de votare. „Scolile sunt periculoase cand este vorba de educatia copiilor – deci trebuie inchise, dar sunt sigure…

- Consiliul Național al Elevilor și comunitatea Declic a organizat luni, in prima zi de școala, un protest cu porci care „zboara” in fața Ministerului Educației „Porcii zboara, școala incepe, elevii tot nu au tablete! Toți elevii au dreptul la educație! In prima zi de școala, suntem la Ministerul Educației,…

- Școlile de Razvad incep pe 14 septembrie in scenariul galben, … Post-ul RAZVAD: Școala incepe in sistem hibrid. Toți elevii și profesorii au primit tablete și laptopuri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- World Vision Romania, cu ajutorul donatorilor sai, vine in sprijinul copiilor din satele romanesti si le daruieste acestora prima tranșa de dispozitive pentru invațamantul digital: peste 4.000 de tablete si laptopuri, pentru a-si putea continua educatia, in oricare dintre scenariile anuntate de autoritati.…

- Guvernul a promis ca va acorda tablete elevilor care nu au resurse și nici acces la internet pentru a invața de acasa. Premierul Ludovic Orban a anunțat cu surle și trambițe ca a alocat 175 de milioane de euro pentru achiziția de tablete și dispozitive electronice pentru un numar de aproximativ 500.000…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ieri la Sibiu ca, pe langa cele 250 de mii de tablete achizitionate pentru elevi, guvernul va acorda 100 de milioane de euro autoritatilor locale pentru cumpararea altor 500 de mii de tablete si laptopuri. Executivul va deconta cheltuieli totale de 50 milioane de…

- CRITERII… Elevii vasluieni care vor dori sa beneficieze de tablete, pentru a putea participa online la cursuri, trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, potrivit unui ordin de ministru. Una dintre acestea este ca nimeni din familie sa nu aiba telefon cu internet. Parintii lor vor semna un contract…