Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis cod rosu de inundatii, sambata dimineata, pe raurile din bazinele hidrografice Tarlung – bazin mijlociu si inferior, in judetele Brasov si Covasna, fenomene periculoase putand sa se produca mai ales in zona localitatii Bacel, la confluenta cu raul Negru, in Covasna. Ca urmare…

- Calendar ortodox 17 iunie, Duminica a treia dupa Rusalii, praznuita in toate bisericile din Romania. Este o zi ce are ca tema de dezbatere ”grijile vieții”. Iata, așadar, ce rugaciune sa rostești azi pentru a scapa de necazuri și de griji, sentimente greoaie pe care toți le simțim tot mai acut!

- In timp ce in marile orase din Romania aerul define tot mai greu de respirat, in Iasi, politistii locali s-au instalat in trafic si fac inventarul masinilor care scot fum negru si dens pe teava de esapament. Desi laudabila, initiativa primariei are deocamdata numai un efect statistic. Iar rezultatul…

- Este doliu in lumea muzicii rock din Romania. Paul Popi, unul din membrii legendarei formații Roșu și Negru, a murit. Potrivit informațiilor aparute in aceasta dupa-amiaza, regretatul artist a fost rapus de probleme cardiace. El avea 61 de ani. Paul Popi a incetat din viața ieri, potrivit Libertatea.…

- Monica Tatoiu și-a aratat revolta referitor la ceea ce a vazut la morga. Monica Tatoiu s-a aratat indignata de ce a vazut la morga. Femeia de afaceri a fost in doliu dupa moartea unei persoane apropiate. Pe contul sau de pe un site de socializare, Monica Tatoiu a povestit revoltata despre ce a vazut…

- Documentul spune ca lupta impotriva coruptiei a inregistrat un regres anul trecut, iar de vina pentru aceasta situatie sunt „noi initiative legislative din anumite state europene care au rasturnat reformele anterioare care aveau ca scop prevenirea faptelor de coruptie, dar si reformele deja adoptate…

- Organizația Reporteri fara frontiere avertizeaza ca in Romania presa a fost transformata intr-un instrument politic. Raportul de țara mai arata și ca spațiul public a fost invadat de mesaje ale unor grupari de extrema dreapta și trage un semnal de alarma cu privire la proiectul de lege depus de Liviu…

- Pe 1 aprilie 1941, in Postul Paștelui, intre 200 și 2.000 de romani din Bucovina de Nord au fost uciși de catre trupele sovietice in momentul in care incercau sa treaca granița dintre URSS și Romania. Unii dintre ei - printre care și bebeluși - au sfarșit, de vii, in gropi comune, acoperiți cu var.…