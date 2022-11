Tanzanienii dresează șobolani pentru operaţiunile de salvare Sobolanii se dovedesc a fi foarte utili in caz de calamitate. O companie tanzaniana dreseaza rozatoarele pentru operatiunile de salvare. Sobolanii gigant sunt dotati cu un mic dispozitiv de localizare si odata ce au ajuns la tinta, operatiunea de cautare se simplifica. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta a ramas in pronuntare in dosarul in care Nina Carmen Anghel, sef serviciu economic in cadrul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM , a fost trimisa in judecata de DNA Constanta Conform portalului instantelor de judecata, tribunalul se va pronunta pe data de…

- Șobolanii sunt antrenați pentru a gasi supraviețuitori intr-o zona in care este simulat un dezastru. Mai intai, trebuie sa gaseasca persoana intr-o camera goala, sa traga un comutator de pe vesta care declanșeaza un semnal sonor și apoi sa se intoarca la baza, unde sunt rasplatiți, relateaza CNN . Proiectul,…

- Cine ii oprește pe șmecherii din Energie care au inceput jaful de toamna in facturi? Sursa articolului: Ludovic Orban, planul de salvare a țarii: cine ii oprește pe șmecherii din Energie care au inceput jaful de toamna? – Romania suverana, cu Alexandra Pacuraru, ora 20:50 Credit autor: Realitatea De…

- Echipele de salvare incheie operațiunile la mina din Amsara, iar președintele confirma ca ultimul miner disparut a fost gasit mort, informeaza aljazeera.com. O explozie in interiorul unei mine de carbune din nordul Turciei a ucis cel puțin 41 de persoane, a declarat președintele turc, in timp ce…

- ”Lucrarile de reabilitare a DN66 s-au executat in baza unui contract care a avut receptia la terminarea lucrarilor in anul 2019 si receptia finala in luna decembrie 2021. Sistemul de plase de protectie a fost stabilit in cadrul proiectului pe baza auditului de siguranta a circulatiei. In zona producerii…

- Lavranson SRL a incheiat peste 3400 de contracte de achizitii publice in valoare totala de 1.728.909,49 lei, iar printre autoritatile contractante se numara: Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, APIA Centrul Judetean Constanta, Curtea de Apel Constanta, Federatia Romana de Oina, Garda…

- Razboi in Ucraina, ziua 195. Consilierul președintelui Volodimir Zelenski i-a sfatuit pe locuitorii din Crimeea sa pregateasca provizii și adaposturile aeriene deoarece armata ucraineana face planuri pentru o contraofensiva in teritoriul ocupat de ruși.

- 15 persoane au murit și 22 au fost ranite intr-un accident rutier in care au fost implicate cel puțin un autobuz și o ambulanța, in sud-estul Turciei, a declarat sambata un guvernator regional. Printre cei morți ar fi și jurnaliști.