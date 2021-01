Stiri pe aceeasi tema

- Tanya Roberts, actrita care a cunoscut faima in anii 1980 ca detectiv in "Charlie’s Angels" si cercetator in filmul James Bond "A View to a Kill", a murit luni noaptea, la Los Angeles, la varsta de 65 de ani, scrie The New York Times. Moartea ea, la Spitalul Cedars-Sinai, a fost confirmata…

- La o zi dupa anuntarea prematura a mortii actritei, aceasta a decedat intr-un spital din Los Angeles. Anuntul initial a fost facut de reprezentantul acesteiqa, care primise in mod eronat vestea de la partenerul actritei

- Politistii din judetul Arges au deschis o ancheta si fac cercetari cu privire la decesul unei femei de 73 de ani din localitatea Pietrosani, care ar fi murit prin spanzurare si a carei familie a obtinut un certificat constatator al decesului care atesta o alta cauza. In plus, mai multe persoane au…

- Lumea fotbalului internațional este in doliu. Unul din cei mai mari jucatori de fotbal s-a stins din viața, la varsta de 64 de ani. Paolo Rossi a fost marele erou al Italei de la Cupa Mondiala din 1982. Paolo Rossi, eroul de la Mondialul din 1982 Rossi este eroul Italiei care a condus echipa naționala…

- Tragedia dintre Romeo și Julieta exista chair și in viața reala și asta o poate demonstra și fiica unui cuplu din Michigan casatorit de mai bine de 47 de ani. Cei doi soți au fost rapuși de coronavirus la doar un minut distanța!

- Inca 21 moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 2290. Potrivit Ministerului Sanatații, victemele aveau virstele cuprinse intre 54 și 85 de ani, transmite publika.md. {{484510}}Acestea sufereau și de alte boli, precum: insuficineța…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat sambata noapte ca este foarte greu de precizat acum daca cei 10 pacienti de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt au murit din cauza arsurilor sau a intoxicatiei cu fum.

- Istvan Benedek era primul medic din România care a reușit sa efectueze transplantul de maduva la noi în țara. Medicul s-a infectat cu COVID-19, iar la scurt timp a murit. Peste tot în media, acesta aparea ca fiind „mort de COVID”.…