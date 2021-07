Stiri pe aceeasi tema

- Tantari purtatori ai virusului West Nile au fost depistati recent in Bucuresti, conform unor date transmise autoritatilor sanitare, dar si municipalitatii, fiind solicitata luarea de masuri urgente preponderent in zona centrala, dar si in alte zone verzi. Surse din cadrul autoritatilor sanitare…

- „La Stația de epurare Glina se deruleaza proiectul-cheie pentru tratarea apelor uzate din București și pentru imbunatațirea calitații apelor subterane și de suprafața din aceasta zona.Sanatatea populației și protecția mediului inconjurator sunt prioritați pentru Primaria Capitalei. Urgente sunt și imbunatațirea…

- „La Stația de epurare Glina se deruleaza proiectul-cheie pentru tratarea apelor uzate din București și pentru imbunatațirea calitații apelor subterane și de suprafața din aceasta zona.Sanatatea populației și protecția mediului inconjurator sunt prioritați pentru Primaria Capitalei. Urgente sunt și imbunatațirea…

- Bucureștenii se confrunta cu invazie de tantari dupa ploile din ultima vreme. Anul acesta operațiunile de dezinsecție au inceput cu intarziere.Medicii au avertizat ca exista riscul transmiterii virusului West Nile, care poate provoca boli grave, unele chiar mortale, scrie Digi24. In Capitala, operațiunile…

- Capitala se confrunta cu invazie de tantari dupa ploile din ultima vreme. Medicii avertizeaza ca exista riscul transmiterii virusului West Nile, care poate provoca boli grave, unele chiar mortale. Anul acesta operațiunile de dezinsecție au inceput cu intarziere.

- Paisprezece perchezitii au loc miercuri dimineata in Bucuresti si in Ilfov, inclusiv la Universitatea Titu Maiorescu, la Primaria Capitalei si la locuintele unor persoane banuite de delapidare, fals intelectual si abuz in serviciu. Mai multe persoane, inclusiv din conducerea unitatii de invatamant,…

- "Am participat ieri la o intalnire tehnica intre reprezentanții Comisiei Europene și reprezentanții autoritaților romane, pe tema celor doua proceduri de infringement care vizeaza poluarea aerului din București.Din partea autoritaților naționale au participat reprezentanți de la Ministerul Afacerilor…

- Zeci de copii au fost muscati de capuse in acest weekend, in Capitala. Primaria nu a facut pana acum nicio actiune de dezinsectie. Nu au fost bani pentru asta. Nici pentru ingrijirea parcurilor, nici pentru gropi, nici pentru infrastructura. Blocarea bugetului se rasfrange zilnic asupra bucurestenilor.…