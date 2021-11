Taninurile din vinuri Vinul, bautura alcoolizata si foarte parfumata, reprezinta un bogat bagaj de taninuri. Fabricat din diverse soiuri de struguri, vinul asimileaza si aceste componente care se afla in universul vegetal, in special in straturile exterioare ale plantelor, precum coaja si scoarta. Ce sunt taninurile Taninurile reprezinta o serie de compusi care fac parte din familia polifenolilor, antioxidanti cu efecte extraordinare asupra sanatatii omului. Vita-de-vie este una dintre plantele care detine un depozit important de taninuri, existente in samburi, coji si partea lemnoasa a ciorchinelui, pe care il transfera… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

Sursa articol si foto: timisoara.biz

Stiri pe aceeasi tema

- Strategia de turism a Doljului, elaborata cu 85.000 de euro. Consiliul Județean (CJ) Dolj cauta o firma care sa elaboreze o strategie de turism a județului pentru perioada 2021-2027. Serviciile care vor fi contractate sunt parte a proiectului „Dezvoltare strategica si eficienta administrativa – Judetul…

- Cu o zi înainte de moțiunea de cenzura, la care șansele ai sunt nefavorabile, Guvernul Cîțu s-a întrunit în ședința adoptând o serie de ordonanțe și hotarâri, de la compensarea facturilor la energie, la majorarea salariului minim sau modificarea codului muncii. Mai…

- Alegerile federale din Rusia care au avut loc la sfarșitul saptamanii trecute au reaprins dezbaterea asupra Transnistriei, determinand oficialii moldoveni sa spuna ca „in pofida poziției exprimate in mod constant de catre autoritațile moldovenești, partea rusa a acționat intr-un mod care nu corespunde…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) considera ca masura introducerii certificatului verde digital pe teritoriul Romaniei pentru accesul la evenimente publice (nunti, botezuri, inmormantari, concerte, evenimente sportive etc.), pe care Guvernul intentioneaza sa o adopte astazi, reprezinta o forma grava…

- Salonul International de Caricatura din Skopje Macedonia si a desemnat premiantii pentru editia din 2021 . Printre laureati regasim numele graficianului constantean Leonte Nastase.Pentru artist, este al doilea premiu special la Salonul de la Skopje , primul datand din anul 1980 , iar in anul 2002 am…

- Vinul a fost supus de-a lungul anilor unor studii foarte diverse, mai mult sau mai puțin complexe și s-a dovedit a fi un elixir eficient, datorita mai multor beneficii pentru organismul uman. In plus, vinul este probabil cea mai veche bautura alcoolica di

- In urma cu o luna, Ministerul afgan al Apararii a publicat pe retelele de socializare fotografii cu sapte elicoptere noi livrate de Statele Unite la Kabul, iar cateva zilei mai tarziu secretarul american al Apararii a declarat ca acest tip de sprijin va continua. In cateva saptamani insa, talibanii…

- Aproape 30- dintre cadrele didactice care activeaza deja in invatamant si au dat examentul de definitivat anul acesta nu au reusit sa obtina nota minima 8 pentru a promova. Dar esecul nu are legatura intotdeauna cu pregatirea slaba a profesorului sau invatatorului. Definitivatul in invatamant si acordarea…