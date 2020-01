Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Țopescu s-a stins din viața fulgerator, iar trupul sau a fost descoperit abia duminica, dupa trei saptamani de cand nu a mai dat niciun semn. Acum, dupa trei zile de la descoperirea trupului neinsuflețit, pagina sa de socializare a primit un alt nume.

- Antreprenorul sucevean Stefan Mandachi a scris pe contul sau de Facebook ca a fost invitat de Cristina Topescu la o emisiune, insa n-a apucat sa o mai filmeze. El s-a oferit sa aiba grija de cainii realizatoarei TV.

- Roata vieții se-nvartește, țac, țac, țac… Aceasta e perioada cand curg rezoluțiile pentru noul an. Diete, relații, joburi, vacanțe, planuri… toate se aștern pe agende și calendare noi. Iți propunem un exercițiu util pentru a nu trimite ulterior toate planurile la coș… Targeturi, proiecte și idei extraordinare…

- Cristina Țopescu a murit la varsta de doar 59 de ani, fiind gasita singura, in locuința din Tunari, de catre un echipaj de la Ambulanța ce fusese chemat de catre o vecina, alarmata de absența acesteia. Cunoscuta prezentatoare nu avea copii și se pare ca acest lucru are legatura cu un detaliu mai puțin…

- Anamaria Prodan a povestit faptul ca relația cu soțul ei nu a fost niciodata afectata de barfele care circula in presa, ba mai muult decat atat Laurențiu Reghecampf ii face in fiecare zi cateva o surpriza, conform Cancan. "Eu primesc cadouri in fiecare zi, daca ma crezi. Eu primesc flori, comanda,…

- Nicoleta Guta a deschis larg usa casei sale, dar si pe cea a sufletului ei. Cantareata de manele a vorbit despre cele mai grele momente pe care le-a trait, cele in care tatal ei, Nicolae Guta a alungat-o din viata sa.

- Scene socante intr-un poligon din Constanta. Un barbat a incercat sa-si ia viata intr-o clipa de neatentie a instructorului. Dupa ce a tras aproape 50 de cartuse, s-a impuscat. Este in stare grava, iar medicii se tem pentru viata lui.

- In 15 noiembrie 2019, Agentia de recrutare si consultanta ECIM, organizeaza la Galati, la Salon Elite, in incinta Potcoava de Aur, Cafeneaua cu Joburi - un ALTFEL de targ de locuri de munca. Evenimentul este sustinut de OLX Locuri de munca, in calitate de Partener Principal. Cele doua serii de evenimente,…