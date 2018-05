TANIA POPA, CASTIGATOR FERMA VEDETELOR 2018. Frumoasa poveste de viaţă a actriţei Tania Popa TANIA POPA are o poveste de viata despre care iti dai seama ca a dus-o spre implinire din savoarea cu care o spune. Sa ai curajul sa te arunci in viata doar pentru a te bucura de moment fara a avea asteptari. Asta e unul dintre secretele Taniei Popa, care si-a cunoscut cel de-al treilea sot intr-o noapten petrecuta la club – si s-a casatorit cu el dupa o saptamana. O avea deja pe fiica Daria din primul mariaj, iar la doar doua luni de la casatorie, Tania era insarcinata cu fiul Slavic. Toate lucrurile frumoase care i-au completat viata au venit, de fapt, cu viteza cu care ei ii place sa traiasca…… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

