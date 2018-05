Fermierul anului și caștigatorul de la „Ferma Vedetelor” 2018 este actrița Tania Popa. Vedeta a plans dupa ce a gasit plicul pe care scria: „Felicitari” și care era semnul ca a caștigat premiul de 50.000 de euro. Actrița știe foarte bine ce face cu banii, premiul avand o destinație exacta. Tania Popa va organiza o petrecere […] The post Tania Popa, caștigatoarea de la „Ferma Vedetelor”, face nunta cu premiul de 50.000 de euro appeared first on Cancan.ro .