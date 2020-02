Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de frontiera din cadrul Aeroportului International Bucuresti Henri Coanda au descoperit, in bagajele unei femei, cetatean roman, peste 500 grame de bijuterii, presupuse a fi din aur, pe care aceasta incerca sa le introduca ilegal in Romania.In data de 12.02.2020, in jurul orei 20.30, la…

- Operatorii 112 din Romania au preluat peste 11,3 milioane de apeluri anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea nu au fost urgente reale, ci apeluri din greseala, farse, injurii sau solicitari de alt tip de informatii, au precizat reprezentanti...

- In 2005, Adriana Iliescu devenea una din cele mai fericite mame din lume, la 66 de ani. Aceasta i-a dat naștere Elizei, careia i se dedica trup și suflet. Condițiile in care cele doua viețuiesc nu sunt tocmai cele mai fericite, insa Adriana Iliescu, in varsta de 81 de ani, este optimista și nu iși dorește…

- Carmen Tanase și-a anunțat plecarea definitiva din Romania. Una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe de la noi din țara vrea sa se mute in California. Carmen Tanase, in varsta de 58 de ani, a fost invitata recent la emisiunea „Antitalent”, prezentata de Dan Bittman. Actrița a vorbit despre…

- Inspirati de obiceiurile turcesti, inca din epoca fanariota, romanii sunt mari iubitori si consumatori de cafea. Piata romaneasca de cafea este dominata de 4 mari jucatori, care detin 80% din consum. Ca particularitati de consum, jumatate dintre romani prefera cafeaua cu zahar, iar o treime dintre ei…