Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIONARE… Autoritațile vasluiene ii avertizeaza pe șoferii care merg spre Bacau, pe DN 2F, ca in județul Bacau, in dreptul localitații Fundu Tutovei (km 11 – 14) drumul este inchis temporar. „Intr-adevar, pe drumul național 2F, in județul nostru se circula cu dificultate la Dragomirești, unde vantul…

- CONTROVERSE… O vasluianca din Malușteni s-a dus val-vartej la televizor, ca sa acuze public Primaria locala și DGASPC Vaslui de faptul ca i-au luat cei 4 copii, fara motiv și fara semnatura. Numai ca in momentul in care era cat pe ce sa ii planga telespectatorii de mila acestei mame „nedreptațite” de…

- Andreea Ibacka, frumoasa soție a lui Cabral, a trecut printr-un moment teribil, in 2017, atunci cand a fost suspecta de cancer la san. Deși au trecut șase ani de atunci, Andreea nu poate uita șocul trait. „In 2017, am trecut printr-un moment greu de gestionat din punct de vedere emoțional. Și mi-a ramas…

- MODIFICARI… Medicii de familie care vor activa in mediul rural ar urma sa primeasca salarii cu 50% mai mari, prevede noul contract cadru pus in dezbatere publica. Autoritațile fac astfel un prim pas pentru a incerca sa acopere deficitul mare al acestor specialiști. Aproape 2.000 de medici de familie…

- NEINȚELEGERI… Scandal cu amenințari, injuraturi și imbranceli, marți dimineața, la Primaria Costești, acolo unde un barbat a venit sa ceara socoteala pentru poprirea pusa pe conturi. Cum primarul și viceprimarul erau plecați pe teren, toate oalele s-au spart in capul secretarului, Marcel Guzganu. Ciprian…

- LA COADA… Potrivit unei analize publicate de Ziarul Financiar, toate firmele din judetul Vaslui au avut, in anul 2021, o cifra de afaceri totala de 8.6 miliarde de lei, cu 1.4 miliarde de lei mai putin decat compania Dedeman, care a avut o cifra de afaceri de 10 miliarde de lei. Cu cele 8,6 miliarde…

- Mirela Gultekin, o romanca aflata in Turcia, a dezvaluit ca oamenii sunt salvati de sub daramaturile provocate de cutremur in fiecare ora, mai ales ca in ultimele ore au venit foarte multe echipe de salvare din toata lumea. Marturiile ingrozitoare ale unei romance aflate in Turcia. Mirela Gultekin sustine…

- DECIZIE… Florin Sarbu a renuntat la procesul intentat, toamna trecuta, Primariei si Consiliului Local Vaslui pentru ca nu i-ar fi respectat dreptul de a intra in procedura de reinnoire a mandatului de membru in Consiliul de Administratie la Transurb. Directorul Centrului de Afaceri a luat aceasta decizie…