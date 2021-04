Stiri pe aceeasi tema

- Actorul si regizorul Boris Bechet s-a stins din viața la varsta de 68 de ani. Tragicul anunț a fost facut de catre consilierul prezidential, Ala Nemerenco, pe pagina sa de Facebook.Boris Bechet s-a nascut in 1953, in satul Vadu-Leca, raionul Telenesti.

- Adesea semn de stres și oboseala, acest rid este unul dintre cele care inasprește cel mai mult trasaturile feței. Ridul leului este cu siguranța cea mai faimoasa expresie a ridului. Situat pe frunte, intre sprancene, da aceasta latura severa. Ridurile leului, numite și riduri de expresie, sunt rezultatul…

- In urma cu o saptamana, Catalin Botezatu (54 de ani) anunța pe rețelele de socializare ca va fi supus unei noi intervenții chirurgicale in clinica din Istanbul, un se trateaza cand are vreo problema. „Sunt din nou la Istanbul, la spitalul care are grija de mine. Da, voi suferi o noua intervenție chirurgicala,…

- Marinela Mavrodin surprinde din nou prietenii din mediul online cu o decizie spectaculoasa. Fosta concurenta de la "Insula Iubirii" a apelat la o intervenție chirurgicala ce a lasat pe toata lumea cu gura cascata.

- Scoborat primavaratec pe pamantul Botoșanilor, Teodor Valenciuc implinește, pe 1 martie, 91 de ani. Domol, cu un zambet reținut cat sa faca din el un mucalit aproape sobru, visator de cand se știe și scotocitor culoare, Teodor Valenciuc ne invața ca varsta nu se numara in ani, ci in povești traite.

- Internaționalul de tineret Virgil Ghița, de la FC Viitorul, a fost diagnosticat cu o problema medicala, care a necesitat o intervenție chirurgicala. La cererea jucatorului, acesta a fost operat, marti, 9 februarie, la Clinica Villa Stuart din Roma, de profesorul Attilio Santucci, in urma depistarii…

- Numarul celor care au murit in urma incendiului de la Institutul Matei Bals din capitala a ajuns la noua, dupa decesul unei femei in varsta de 70 de ani, bolnava de COVID si cu alte afectiuni grave. Cauza decesului va fi stabilita dupa autopsie.

- Sambata, 23 ianuarie, Larry King cadea victima virusului ucigaș Covid-19, la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles. CNN, canalul de televiziune la care a lucrat vreme de mulți ani in cunoscuta emisiune “Larry King Live”, a anunțat spitalizarea acestuia la inceputul lunii ianuarie, cu precizarea ca a…