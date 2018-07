Tandretea generatiei Rezist Precizari necesare. Individul amfibiu si vascos pe nume Dragnea este cel mai nefast presedinte (pentru Romania si pentru partid) din istoria PSD. De asemenea, PSD merita scarba noastra pentru ca a monopolizat toate posturile bugetare cu greutate, intr-o tara in care cea mai mare afacere este sa te angajezi la Stat. N-am votat niciodata PSD […] Tandretea generatiei Rezist is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu erau de ajuns tensiunile din Ucraina si Republica Moldova, a trebuit sa mai apara si descoperirea unui urias zacamant de hidrocarburi in bazinul Marii Negre. Regiunea asta sta pe un butoi cu pulbere, iar gazele romanesti sunt fitilul. Cine are chibritul, iata intrebarea care poate aprinde spiritele.…

- Conform unor zvonuri, Klaus iohannis le-ar fi facut o oferta irezistibila pesedistilor: renuntati la Dragnea si va pastrati guvernarea. Cu o zi inaintea motiunii de cenzura, piata a fost inundata de informatii legate de un pact de ultima ora propus de Klaus Iohannis social-democratilor, ceva gen.”puneti…

- In ianuarie 2017 am avertizat ca regimul Dragnea nu se va compara cu nici un alt regim din Romania de dupa 1990, exceptand mineriada lui Iliescu. In februarie 2017, am cerut ca PSD sa fie radiat din registrul partidelor. Tot in februarie 2017, am aratat ca simpla anulare a OUG 13/2017…

- Un grup de protestatari #Rezist a intrat in Parlament, chiar in timp ce Viorica Dancila sustine un discurs despre pregatirile pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in primul semestru al anului 2019. Ei scandeaza lozinci impotriva modificarii legislatiei penale.…

- Se spune ca Dragnea n-are aspect de sef al unui partid din UE. Individul amfibiu si vascos n-are fata nici sa intre intr-o cladire de pe Kiseleff, ca sediul PSD e pe Kiseleff. De cand e el acolo, aprozarul s-a mutat la Sosea. Pe palierul stilului, ghidul ONT de la Cotroceni e superior. L-as vedea […]…

- Eu cred ca este datoria morala și legala a fiecarui cetațean roman sa se opuna manifestației paramilitare, ilegale, de sorginte fascista, organizate de condamnatul Dragnea in ziua de 9 iunie, la București. Eu cred ca nu trebuie sa permitem ca un grup infracțional organizat și bugetarii sai…

- Miscarea administratiei Trump de a se retrage din tratatul cu Iranul arata o strategie mai ampla a Statelor Unite care influenteaza politica globala nu doar Orientul Mijlociu. Denuntarea acestui tratat intareste legatura dintre SUA si Israel dar arunca in aer relatiile dintre Bruxelles si Washington…

- Traian Basescu a precizat ca in fruntea DNA trebuie sa ramana Kovesi pentru ca ea este imaginea luptei anticoruptie din Romania in Occident. "Nu putea sa o schimbe pentru ca in toate cancelarii doamna Kovesi este imaginea luptei anticoruptie. Corect sau incorect asta e imaginea, atata timp…