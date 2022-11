Stiri pe aceeasi tema

- S-a lansat programul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare”, finanțat prin PNRR, care vizeaza sprijinierea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apa și/sau de canalizare.…

- Deputatul liberal aradean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic, sustine ca in perioada 1 noiembrie – 15 decembrie 2022, Administratia Fondului pentru Mediu va derula Programul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare”, finantat din Planul National…

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Padurilor, nr. 2.605/2022, care a fost publicat in Monitorul Oficial, stabilește ca cei cu venituri mici vor putea beneficia de un sprijin in valoare de 1.900 de euro pentru racordarea la rețeaua de apa și canalizare. Cei care vor sa beneficieze de acest sprijin…

- Deși in vara lui 2021 s-a stabilit ca, pana la sfarșitul aceluiași an, toate apartamentele racordate la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica ar fi trebuit sa aiba montate contoare pentru caldura și apa calda, in decembrie a fost oficializata o lege prin care s-a stabilit amanarea termenului…

- ”In anul 2021 populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a fost de 14.177.807 persoane, reprezentand 74,1% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 240.889 persoane mai mult decat in anul 2020. Cresterea a fost determinata de racordarea populatiei la retelele de alimentare cu apa nou…

- Avarie la conducta de alimentare cu apa DN600: Doua localitați din Alba, fara apa potabila. Cat va dura reparația Avarie la conducta de alimentare cu apa DN600: Doua localitați din Alba, fara apa potabila. Cat va dura reparația Din cauza unei avarii produse in data de 08.09.2022, la tronsonul Dn600…

- Locuitorii din Ciugud și Limba, fara apa potabila din cauza unei avarii la conducta de alimentare Locuitorii din Ciugud și Limba au ramas marți fara apa potabila din cauza unei avarii la conducta de alimentare, au transmis reprezentanții SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Alba Iulia. Furnizarea apei a…

- Rețeaua de alimentare cu apa potabila din comuna Frata va fi extinsa, informeaza Consiliul Județean Cluj. Extinderea se va face pe o distanța de 5 km. in satele Frata, Padurea Iacobeni și Poiana Frații. Concret, proiectul consta in realizarea unor conducte de apa in lungime de peste 5.000 de metri in…