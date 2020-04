Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Țandarei a intrat in carantina totala, prin Ordonanța Militara 7, a anunțat ieri de ministrul de Interne, Marcel Vela. Decizia a fost luata avand in vedere numarul mare de infectari și decese din acea localitate. In momentul de fața, 377 de persoane sunt in izolare la domiciliu. S-au dat o mulțime…

- Primul ministru Ludovic Orban și ministrul e interne Marcel Vela au transmis, sambata, un mesaj catre romanii din Diaspora care ar inrenționa sa vina acasa de Paște! Ministrul Marcel Vela: – Fac un apel catre frații noștri din diaspora care doresc sa ajunga in țara cu ocazia sarbatorilor de paști. Dragi…

- Vineri 3 aprilie a fost descoperita, in cartierul Giulești, o femeie de 70 de ani care a murit singura in casa, infectata cu COVID-19. ”Mama facea dializa la clinica Diaverum din Sema Park”, a spus fata ei, din Germania, pentru Libertatea. Familia a aflat ca e pozitiva, abia vineri, dupa moarte, caci…

- Autoritatile din Tandarei sunt pregatite pentru carantina totala. Magazinele au fost aprovizionate, iar pe strazi au fost dublate fortele de ordine, dupa ce numarul bolnavilor de Covid-19 a crescut. Suntem pregatiți pentru orice, a declarat, pentru MEDIAFAX, Nicoleta Toma, primarul orașului.Primarul…

- Autoritatile din Ialomita cer ca orasul Tandarei sa intre in carantina, dupa ce locuitorii nu au respectat restrictiile din ordonantele militare. Potrivit prefectului de Ialomița, in Țandarei sunt cele...

- Solicitare de ultima ora. Autoritatile din Ialomita cer ca orasul Tandarei sa intre in carantina. Situația de acolo a degenerat dupa ce dupa ce locuitorii nu au respectat restrictiile din ordonantele militare. Potrivit prefectului de Ialomița, in Țandarei sunt cele mai multe cazuri de persoane infectate…

- Autoritatile medicale din judetul Ialomita au deschis o ancheta epidemiologica la Tandarei dupa decesul unui barbat survenit vineri, 27 martie, suspect de coronavirus. Rezultul probelor de laborator nu a fost comunicat inca.

- Autoritatile chineze au luat noi masuri impotriva raspandirii coronavirusului 2019-nCoV si, vineri, in ajunul Anului Nou, a decis inchiderea templelor, a Orasului Interzis si a unei parti din Marele Zid.