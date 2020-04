Țăndărei ar putea să intre în carantină totală, de joi seară, din cauza focarului de coronavirus. Se așteaptă doar avizul DSU Țandarei ar putea sa intre de joiseara in carantina totala, dupa ce un focar de infecție cucoronavirus a izbucnit n oraș. DSP a cerut intrarea in carantinaiar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi.Mai ramane doar sa se pronunțe, cel mai probabil in aceastaseara, Departamentul pentru Situații de Urgența condus de RaedArafat.Hotararea a fost luata din cauza numarului mare de cazuri de infectare cu coronavirus din ultima saptamana si de contacti ai persoanelor respective aflati in izolare, potrivit Agerpres.Biroul de presa al PrefecturiiIalomita a mai mentionat ca in judet au… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare zi apar cazuri de romani care nu respecta izolarea sau carantina. Politistii au intocmit, in ultimele 24 de ore, 12 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in urma verificarii a 86.124 de persoane fata de care s-a dispus izolarea sau carantina, fiind verificate 32.201 locatii…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca in ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 196 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat marți ca in ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 94 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați…

- Inca patru romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate: unul in Italia, unul in Spania si doi in Franta, iar numarul total al cetatenilor romani din afara granitelor testati pozitiv cu COVID-19 este de 86, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, noul bilanț al pandemiei de coronavirus a romanilor din strainatate. Fața de ieri, nu s-a mai reportat niciun roman in plus infectat sau decedat, situația ramanand aceeași in ultimele 24 ore. „Potrivit informațiilor obținute de misiunile…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat ca in ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 43 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați…

- Pana vineri, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate si externate (22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si unul la Iasi). De la ultima informare…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat miercuri ca, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. Dintre cele 29 de cazuri…