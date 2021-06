Stiri pe aceeasi tema

- Numarul apelurilor la 112 din cauza ursilor a crescut de 10 ori in ultimii 5 ani, a declarat, joi, Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, subliniind ca legislatia trebuie schimbata astfel incat in cazurile de forta majora "sa putem interveni prompt in interesul omului" , relateaza…

- Sumele care nu se consuma in sesiunea prezenta a programului "Rabla pentru electrocasnice" vor fi realocate pentru o noua editie, in aceasta vara, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Intrarea intr-o stare de alerta la Sectorul 1, in problema deseurilor, este o situatie de moment si ajuta pana la trecerea la un sistem sau la o baza noua contractuala si juridica, considera ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. "Intrarea intr-o stare…

- Receptia plajei care s-a realizat prin procesul de innisipare (Lotul 2 - Mamaia, n.r.) va avea loc la jumatatea sezonului turistic estival, a anuntat, joi, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-o conferinta de presa organizata cu ocazia unei vizite efectuata in judetul Constanta.…

- Pe 14 mai va incepe Programul "Rabla pentru electrocasnice" cu inscrierea beneficiarilor. Iar din 21 mai se poate incepe achizitia de aparatura noua, in trei etape, in schimbul predarii uneia vechi, a anuntat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Prima de casare acordata in Programul "Rabla Clasic" creste, in 2021, de la 6.500 de lei de la 7.500 de lei, iar bugetul pentru Programul "Rabla Plus" se va dubla, pana la 400 de milioane de lei, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.…

