- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, sustine ca Romania nu se confrunta cu o criza de furnizare a apei potabile la nivel national chiar daca multe lacuri de acumulare sunt la un nivel de umplere de numai 68%. El recomanda totuși populatiei sa fie responsabila in aceasta perioada…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a subliniat miercuri ca nu exista suficienta implicare nici macar la nivelul municipalitatilor in gestionarea deseurilor, precizare facuta la lansarea Raportului national de diagnoza privind calitatea serviciilor publice municipale de catre asociatia…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare” are un buget de 168 de milioane de euro si va fi derulat de Administratia Fondului pentru Mediu. Aceasta subinvestitie are in vedere sprijinirea conectarii populatiei…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat luni, la Sibiu, ca Romania are cele mai sanatoase paduri din Europa si asta se datoreaza regenerarii naturale, transmite Agerpres. „Padurea este cel mai de pret tezaur al Romaniei. (…) Biodiversitatea in aceste paduri este un element…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, s-a intalnit miercuri cu presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, cei doi demnitari discutand despre provocarile pachetului Fit for 55 si ambitiile climatice, in contextul noii strategii forestiere europene, precum si despre tintele…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a afirmat marti ca Romania are foarte multi cetateni turisti sau neturisti, iresponsabili, care nu tin cont de regulile bunului simt, dar nici de lege, abandonand deseuri peste tot.Lansam astazi inca o campanie prin care ne propunem sa transformam…