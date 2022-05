Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a declarat duminica, intr-o sedinta extraordinara a Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU) ca varful episodului de vreme rea pe care il traverseaza Romania va avea loc abia in aceasta seara. Formatiile de interventie ale Administratiei Nationale Apele…

- Varful episodului de vreme rea pe care il traverseaza Romania va avea loc abia in aceasta seara, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna. Varful episodului de vreme rea pe care il traverseaza Romania va avea loc abia in aceasta seara, iar formatiile de interventie ale Administratiei Nationale Apele…

- Ministrul Taacute;nczos Barna a convocat astazi o noua sedinta extraordinara a Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta CMSU , constituit la nivelul MMAP, ca urmare a actualizarii avertizarilor hidro meteo de COD GALBEN si COD PORTOCALIU transmise de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, a transmis, duminica pe Facebook ca varful episodului de vreme rea pe care il traverseaza Romania va avea loc abia in aceasta seara. Formatiile de interventie ale Administratiei Nationale Apele Romane trebuie sa fie in alerta si specialistii nostri sa informeze permanent…

- Dupa ce meteorologii au emis atenționari de ploi puternice in urmatoarele 48 de ore, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a transmis, la randul sau, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii in Romania.

- Cod galben de inundații in județele Alba, Hunedoara și Sibiu. Viituri, torenți și scurgeri de pe versanți Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor București a emis un o avertizare hidrologica pentru evenimente imediate valabila pentru mai multe județe: Alba, Hunedoara și Sibiu. Ca…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) și Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) au actualizat atenționarile in vigoare in ceea ce privește situația din țara noastra. Sub COD GALBEN se afla raul Somes – afluentii mici aferenti sectorului aval S.H. Dej. ATENȚIONAREA…

- Codul galben de ploi și vijelii este completat de unul de inundații in județul Cluj. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor sunt prevazute scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri…