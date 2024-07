Tanczos Barna: „Ursul poate fi din nou vânat în România” Anunțul lui Tanczos Barna Senatorul UDMR, Tanczos Barna, initiatorul legii care vizeaza masuri de gestionare a populatiei de ursi, a declarat miercuri ca noua legislatie trebuie implementata pentru a proteja vietile omenesti, transmite Agerpres . „Dupa opt ani, ursul poate fi din nou vanat in Romania. Astfel, putem opri cresterea populatiei de urs brun si putem salva vieti. Din 2016, UDMR a fost singura formatiune politica ce a cautat constant solutii la problema ursilor, in scopul protejarii vietilor omenesti. Aceasta munca de multi ani s-a concretizat, marti, cand presedintele a promulgat legea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

