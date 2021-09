Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului ar urma sa semneze atat revocarile miniștilor USR Plus, cat și decretele de numire a interimarilor pe portofoliile vacante. Potrivit Realitatea Plus, Florin Cițu va prelua interimatul celui mai dificil minister, cel al Investițiilor și Proiectelor Europene, coordonatorul PNRR, care a…

- Premierul Florin Cițu a trimis, in cursul acestei dimineți, demisiile miniștrilor USR la Palatul Cotroceni. Este de așteptat ca șeful statului sa le aprobe, iar ulterior sa semneze pentru miniștrii desemnați interimar. Citește și: BREAKING - Florin Cițu a trimis demisiile miniștrilor USR la…

- Fulop Lorand Arpad (UDMR) a fost numit joi in functia de presedinte al Administratiei Fondului pentru Mediu, anunța Agerpres. Acesta era subsecretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, fiind eliberat din aceasta calitate printr-o decizie semnata de premierul Florin…

- Un manager din cadrul gigantului tech american Uber a fost nominalizat pentru funcția de ministru însarcinat cu supervizarea transformarii digitale a Sloveniei, relateaza Euractiv.„Transformarea digitala este un proces solicitant și important din punct de vedere strategic care necesita…

- Premierul Florin Citu a explicat ca a luat decizia de a-l elibera pe Marian Murgulet din functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii dupa ce, ulterior numirii acestuia in functie, a aflat informatii care l-au determinat sa faca acest demers. "In acelasi…

- Marian Murgulet a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a numit-o pe Izabella Maria Kacso-Doboly in functia de secretar…

- Horia Grigorescu, director general al Poștei Romane, a anunțat vineri, 11 iunie, ca pleaca de la conducerea instituției, fara sa ofere detalii, potrivit unui comunicat. Ministrul Cercetarii, Ciprian Teleman, a explicat pentru Libertatea ca mandatul lui Grigorescu expira pe 12 iunie și decizia a aparținut…