Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat desare renuntarea la centralele de apartament, ministrul Mediului a spus ca ceea ce a propus este ”un punct zero, ca macar de acum inainte, in blocurile noi, sa nu mai punem centrale individuale”. ”Nu ma refer la cele existente in prezent. O taxa pe cele existente nu exista si nu va exista…

- Wall-Street.ro va invita, alaturi de companii și importanți experți in protecția mediului incojurator, la evenimentul CSR Growing Responsible: Green Future , o dezbatere despre poluare, reciclare și modalitațile de menținere a unui business...

- Rabla pentru electrocasnice 2021: O noua sesiune, finanțata cu 34 milioane de lei, in luna decembrie Rabla pentru electrocasnice 2021: O noua sesiune, finanțata cu 34 milioane de lei, in luna decembrie O noua sesiune a Programului „Rabla pentru electrocasnice” va avea loc in luna decembrie, bugetul…

- Deși numarul mașinilor electrice, comercializate in țara noastra, continua sa creasca, infrastructura necesara pentru incarcarea lor nu este tocmai la nivelul de dezvoltare la care ar trebui sa fie. Acest lucru se va schimba in urmatorii 4-5 ani, susține ministrul mediului. La finalul acestui interval,…

- Romania va avea o retea de 18.000 de statii de incarcare a vehiculelor electrice in urmatorii 4 - 5 ani, din banii de la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) si din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a afirmat, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, intr-o conferinta de profil,…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, dar și președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, Lorand-Arpad Fulop, de la care solicita precizari cu privire la bugetele ce vor fi alocate in anul 2022 și ...

- Guvernul a adoptat hotararea prin care ambalajele reutilizabile pot fi returnate contra sumei de 0,5 lei pentru fiecare bucata. Anunțul a fost facut de ministrul Mediului, Tanczos Barna, dupa ședința Executivului . Ambalajele pot fi depuse in orice punct, indiferent de unde a fost cumparat produsul.…

- Tranzitia catre masinile electrice va fi inevitabila. Multi romani au trecut deja la autoturisme electrice iar altii pun in balanta avantajele si dezavantajele unei astfel de masini.Romania trebuie sa ajunga la un sistem de transport nepoluant pana in 2050 conform Pactului ecologic european. Potrivit…