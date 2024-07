Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat, luni, ca populatia de urs brun din Romania nu este in pericol, iar toate studiile arata o crestere constanta a populatiei de urs brun, inclusv cele ale ONG-urilor. Potrivit initiatorului proiectului de lege privind ursii, este nevoie de o interventie preventiva,…

- Fostul ministru al mediului, Tanczos Barna, a declarat joi, 11 iulie, ca este foarte greu sa reduci la jumatate numarul urșilor din Romania, care acum este intre 8.000 și 10.000, și ca este necesara impușcarea lor, dar numai in anumite condiții și potrivit legii, pentru a proteja populația.„Eu cred…

- Uniunea Democrata a Tatarilor Turco Musulmani din Romania organizeaza sambata, 29 iunie, incepand cu ora 16.00 competitia de lupte traditionale tataresti ndash; kures in comuna constanteana Mihail Kogalniceanu. Ca in fiecare an, competitia este organizata in colaborare cu Primaria Mihail Kogalniceanu,…

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat, marti, ca Romania performeaza la toate capitolele si este un stat membru care poate emite pretentii la orice functie din UE, el precizand ca si pretentia pentru functia de secretar general al NATO a fost o candidatura bine gandita și nu

- Centrul de Scafandri UM 02145 Constanta achizitioneaza salupa rapida de interventie pentru scafandri Descriere succinta: Potrivit licitatiapublica.ro, achizitia are ca scop indeplinirea angajamentelor asumate de Romania si prevazute in Planul de implementare a proiectului PESCO European Union Network…

- ”La finalul primului trimestru cheltuiala totala cu daunele brute a fost de aproximativ 612 milioane lei. Din aceasta, aproximativ 361 milioane lei s-au intors la clienti prin despagubirile platite, 28 milioane lei au reprezentat maturitati si rascumparari platite, in timp ce peste 224 milioane lei…

- In urma implementarii Sistemului de Garantie Returnare, municipiul Constanta se confrunta cu o crestere alarmanta a fenomenului cautatorilor prin gunoaie. Acesti indivizi, in cautare de ambalaje returnabile, marcate cu sigla ldquo;Ambalaj cu garantie", rascolesc prin containere, lasand in urma mizerie…

- Echipele de specialiști de la Apele Romane Mureș intervin pentru salvarea 'orașului subteran de sare' al Romaniei. Pentru a remedia problema infiltrației a apelor paraului Corund in subteranul Salinei Praid, aceștia au deviat cursul apei și au consolidat malul. Lucrarile sunt in desfașurare, urmand…