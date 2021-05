Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat luni, cu prilejul unei vizite de lucru efectuate in judetul Covasna, ca sute de autoritati locale si ONG-uri din intreaga tara au demarat in aceasta primavara actiuni de ecologizare a mediului inconjurator, in cadrul carora au fost colectate importante cantitati de deseuri, iar acest lucru reprezinta un semnal pozitiv, aratand ca "lumea se schimba". "Ministerul constata si eu personal constat ca in aceasta primavara sute de autoritati locale au demarat campanii de ecologizare. (...) Trebuie sa felicit toate autoritatile publice locale, toate ONG-urile,…