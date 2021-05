Stiri pe aceeasi tema

- Pasionat de vanatoare, fostul premier Adrian Nastase susține ca ursul Arthur nu este nici pe departe cel mai mare urs din Romania și i se pare nedrept ca ministrul mediului, Tanczos Barna, sa fie „pus la zid și lasat singur in aceasta chestiune”. In plus, social – democratul atrage atenția ca riscam…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, vineri, ca a modificat ordinul privitor la derogarile de vanatoare, astfel ca turiștii straini nu vor mai putea veni sa vaneze urși in Romania. ”Am modificat ordinele de derogare, astfel incat totul sa fie mult mai clar. Intervenția sa se desfașoare in maxim…

- Turiștii straini NU vor mai putea vana in Romania. Ministrul Mediului: „Trofeul lui Arthur ramane in țara” Tanczos Barna susține ca s-a modificat ordinul privitor la derogarile de vanatoare, iar turiștii straini nu vor mai putea veni sa vaneze urși in Romania. De asemenea, trofeul ursului Arthur va…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat joi seara la Digi24 ca va interzice prin ordin ca impușcarea animalelor din categoria speciilor protejate, precum ursul și lupul, sa fie facuta doar de catre membrii asociațiilor de vanatoare, și nu de catre alți vanatori din exteriorul acestora.De asemenea,…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca a avut o discutie cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, cu privire la ursul impuscat in judetul Covasna, sustinand ca nu toate informatiile care au aparut in spatiul public ar fi corecte, informeaza AGERPRES . “Am avut o discutie cu…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca a fost demarat un control in Covasna dupa ce Arthur, cel mai mare urs vazut pe teritoriul Romaniei, a fost impușcat de vanatorul de trofee austriac, Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein.Organizația de Mediu Agent Green a acuzat ca prințul nu a omorat…

- Rabla 2021 demareaza azi. Masinile cumparate prin program nu vor putea fi vandute. Programul Rabla 2021 a inceput, astazi, iar noutatea programului din acest an consta in majorarea la 7.500 de lei pentru prima de casare. Programul Rabla 2021, in variantele Clasic si Plus, a fost lansat oficial de Ministerul…

- ”Chiar daca Vinerea Verde este abia maine, ministrul Tanczos Barna, a renuntat si astazi la masina cu motor termic pentru a veni la serviciu. Demnitarul a testat, in aceasta dimineata Dacia Spring, noul model 100% electric al brandului auto national”, a transmis, joi, MInisterul Mediului. Ministrul…