- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat joi, 13 ianuarie, ca programele ”Rabla” și ”Rabla Plus”, care vor incepe in februarie, vor avea anul acesta cel mai mare buget de la lansare, respectiv peste 1,2 miliarde de lei.Ministrul a precizat ca pana la finalul lunii ianuarie va fi terminata…

