- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a afirmat si cu alt prilej ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si eco-sistemele din Delta Dunarii.Tanczos Barna este ferm pe pozitie si acuza Ucraina ca nu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, referindu-se la lucrarile de pe canalul Bastroe, ca „nu trebuie sa amestecam ingrijorarea și masurile concrete pentru prezervarea Deltei Dunarii cu diverse abordari politice de moment”. Intr-o prima reacție pe aceasta tema, șeful statului a subliniat…

- Exista semnale ca in acest moment Ucraina face lucrari de dragare a canalului Bastroe, acest lucru putand avea impact asupra mediului si Deltei Dunarii, iar Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Mediului trebuie sa vina cu o pozitie si sa informeze, a afirmat, miercuri, ministrul Transporturilor…

- Ministerul Mediului va impiedica toate lucrarile de pe Canalul Bastroe care pot afecta biodiversitatea si ecosistemul Deltei Dunarii, in conditiile in care nici legislatia nationala a Romaniei, nici legislatia ucraineana nu permit desfasurarea unor lucrari in acea zona, a anuntat, joi, ministrul Mediului,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si eco-sistemele din Delta Dunarii, aratandu-se convins ca ministerele de resort vor monitoriza lucrarile care vizeaza canalele navigabile.…

