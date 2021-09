Stiri pe aceeasi tema

- UDMR considera ca trebuie gasita o soluție pentru depasirea crizei politice, a afirmat miercuri ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a preluat mandatul de interimar la Ministerul Cercetarii. „Azi am preluat mandatul de ministru interimar la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Rolul…

- UDMR considera ca trebuie gasita o alternativa pentru depasirea crizei politice, a afirmat miercuri ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a preluat mandatul de interimar la Ministerul Cercetarii. "Azi am preluat mandatul de ministru interimar la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Rolul…

- Șeful statului ar urma sa semneze atat revocarile miniștilor USR Plus, cat și decretele de numire a interimarilor pe portofoliile vacante. Potrivit Realitatea Plus, Florin Cițu va prelua interimatul celui mai dificil minister, cel al Investițiilor și Proiectelor Europene, coordonatorul PNRR, care a…

- Dacian Cioloș a susținut o conferința de presa joi la Sibiu, timp in care, pe ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Ciprian-Sergiu Teleman, USR-PLUS l-a luat somnul. Jurnaliștii de la Sibiu in Imagini l-au surprins in timp ce ministrul se straduia din greu sa iși țina capul drept și a ațipit…

- Actuala coaliție de guvernare PNL-USR-UDMR este disperata sa-și impuna camarila de partid in funcțiile de conducere ale societaților comerciale și companiilor de stat, dar și a regiilor autonome, fapt pentru au recurs la șmecherie administrativa diabolica. De cateva saptamani, o serie de societați comerciale…

- Datele se genereaza in prezent in volume fara precedent si din surse care nu sunt facute neaparat pe baza unei strategii, iar pentru a ne raporta la lumea tehnologizata sunt cinci arii pe care fiecare dintre noi ar trebui sa le reanalizeze, a declarat, luni, intr-o conferinta, ministrul Cercetarii,…

- Autoritati de la nivel central, reprezentanti ai institutiilor de reglementare, experti in domeniul digital si reprezentati din sectorul financiar-bancar participa marti la a treia editie a Forumului Romania Digitala. Potrivit agendei evenimentului organizat de Financial Intelligence,…

- Autoritati de la nivel central, reprezentanti ai institutiilor de reglementare, experti in domeniul digital si reprezentati din sectorul financiar-bancar participa marti la a treia editie a Forumului Romania Digitala, conform agerpres. Potrivit agendei evenimentului organizat de Financial Intelligence,…