- Incepand din acest an, proprietarii care detin terenuri forestiere in arii strict protejate si nu le pot exploata din aceasta cauza vor primi compensații, a anunțat ministrul Mediului, Tanczos Barna. Ministerul a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca este obligatoriu ca statul sa plateasca…

- In centrul municipiului Sfantu Gheorghe, langa scena de piatra, va avea loc astazi, de la ora 16:00, deschiderea vernisajului de fotografii de natura a Clubului Fotografic TransNatura din cadrul Asociației Vadon. La deschiderea expoziției, a carei gazda este Demeter Janos, directorul Asociatiei Vadon,…

- O echipa de medici de la Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe a realizat cu succes prima procedura de plasmafereza din regiune pe un pacient minor, a anuntat miercuri conducerea institutiei, intr-o conferinta de presa. Pacienta, in varsta de 16 ani, originara din judetul…

- Sportiva secției de atletism a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, Cristina Vasile Rut, a obținut o prima medalie, de bronz, in acest an, la proba de 3000 metri, cu o performanța de 10:05.95 realizata in cadrul Campionatului Național de sala rezervate Seniorilor și Tineretului (U23)…

- Aproape 500 de lucratori din sistemul sanitar si din cel de interventii de urgenta au fost vaccinati anti-COVID-19 la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe in cursul acestei luni, informeaza conducerea institutiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, 144 au primit si doza…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va incepe saptamana viitoare vaccinarea personalului medical impotriva COVID-19, in acest scop fiind amenajat un centru special in incinta unitatii medicale, a declarat miercuri, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Potrivit acestuia, in urmatoarele…

- Targul de Craciun de la Sfantu Gheorghe, organizat anul acesta online pe pagina de internet a Casei de Cultura Municipale, a fost deschis marti si reuneste produsele a peste 50 de producatori, artizani, mestesugari si comercianti. Duka Timea, una dintre organizatoare, a declarat ca anul acesta s-a pus…