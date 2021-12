Stiri pe aceeasi tema

- "Mascati conform regulilor, nerecunoscuti de trecatori, chiar si de prieteni", a scris el."Intalniri surpriza la cumparaturi facute pe ultima suta de metri. Cei mai ocupati oameni ajung cu putin timp inainte de inchiderea magazinelor. Mascati conform regulilor, nerecunoscuti de trecatori, chiar si de…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a postat joi seara pe Facebook o fotografie in care apare impreuna cu fostul premier Florin Citu si cu ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, afirmand ca s-au intalnit la cumparaturi, scrie News.ro. „Mascati conform regulilor, nerecunoscuti de trecatori, chiar…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a postat, joi seara, pe Facebook, o fotografie in care apare impreuna cu fostul premier Florin Citu si cu ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, afirmand ca s-au intalnit la cumparaturi. "Mascati conform regulilor, nerecunoscuti de trecatori, chiar si de prieteni",…

- Chiar daca Rovana Plumb a disparut din prin planul politicii romanești fiind europarlamentar PSD, ea continua prin oamenii sai sa controleze anumite ministere pe unde a trecut. Unul dintre ministerele foarte dragi Rovanei Plumb este cel al Fondurilor Europene, actualul Minister al Investițiilor și Proiectelor…

- „Nu, pana in 2023 nu se pot face modificari pe PNRR, nici macar ajustari. As vrea sa subliniez inca o data ca nu vorbim despre modificarea PNRR, ci de ajustarile la aceasta etapa care se va intampla in 2023”, a declarat Dan Vilceanu, miercuri la Parlament, dupa ce a fost avizat favorabil in comisii…

- Nicolae Ciuca isi propune ca pana joi sa aiba echipa de guvernare formata Premierul desemnat, Nicolae Ciuca. FOTO: presidency.ro. Nicolae Ciuca a fost desemnat premier de catre presedintele Klaus Iohannis, la finalul consultarilor pe care le-a avut astazi cu partidele parlamentare. Seful…

- "Este un moment important. Am luat aceasta decizie (de a forma o coaliție cu PSD și UDMR - n.r.). Aceasta coaliție nu e una necondiționata. Voi monitoriza modul in care va funcționa și ma voi asigura ca interesele romanilor nu vor fi puse sub semnul intrebarii.E un compormis pe care il facem, dar nu…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, vineri, ca ministerul pe care il conduce pregatește un set de masuri prin care se va interzice instalarea centralelor termice de apartament in blocurile care se construiesc acum. Soluția o reprezinta instalarea unei centrale comune sau conectarea la rețelele…