„Peste 1.200 de hectare de teren au fost deja marcate in sistemul informatic de catre detinatori pentru a fi impadurite. In zece zile de la lansarea celei mai ample campanii de impaduriri din Romania, au fost create peste 300 de conturi de utilizatori si s-au inceput procedurile pentru impadurirea a 115 amplasamente”, a scris Tanczos Barna, luni pe Facebook. El a mai precizat ca „Ministerul Mediului ofera sprijin financiar pentru impadurirea terenurilor agricole de calitate slaba, in plus, ofera o subventie anuala de 456 euro/hectar pe 20 de ani”. „Pana in 2026 plantam 57 de mii de hectare…